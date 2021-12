NATALE CON LE APP: LE MIGLIORI RICETTE PER IL CENONE A PORTATA DI SMARTPHONE, E NON SOLO… (Di domenica 12 dicembre 2021) Il NATALE con le app. Suonerie a tema natalizio, video per agli amici, ma soprattutto il CENONE e i regali! Mancano ormai due settimane a NATALE ed è decisamente ora di entrare nel clima festivo installando delle suonerie a tema natalizio, costruendo un video da mandare agli amici, ma soprattutto pensando al pranzo con parenti e amici e anche ai regali! LE APP DI NATALE NATALE si avvicina inesorabilmente, quella che rimane comunque la ricorrenza più importante dell’anno. Anche in questo caso una grossa mano per NATALE può venire dalle app, che in occasione delle feste cambiano aspetto e si arricchiscono di contenuti. Il caso più evidente è quello delle app di RICETTE. Nella maggior parte dei casi già da novembre integrano una sezione dedicata alle ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilcon le app. Suonerie a tema natalizio, video per agli amici, ma soprattutto ile i regali! Mancano ormai due settimane aed è decisamente ora di entrare nel clima festivo installando delle suonerie a tema natalizio, costruendo un video da mandare agli amici, ma soprattutto pensando al pranzo con parenti e amici e anche ai regali! LE APP DIsi avvicina inesorabilmente, quella che rimane comunque la ricorrenza più importante dell’anno. Anche in questo caso una grossa mano perpuò venire dalle app, che in occasione delle feste cambiano aspetto e si arricchiscono di contenuti. Il caso più evidente è quello delle app di. Nella maggior parte dei casi già da novembre integrano una sezione dedicata alle ...

