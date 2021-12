Mondiale di Formula 1 | incredibile finale | Max Verstappen campione del mondo all' ultimo giro

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 12 dicembre 2021) Non erano bastati 21 Gran Premi, per stabilire le gerarchie neldi1 2021, tanto che i due principali protagonisti, il britannico Lewis Hamilton, con la Mercedes, già sette voltedel, e il 24enne olandese Max, con la Red Bull, erano arrivati all'ultima gara appaiati a quota 369,5 punti. E non sono bastati neanche 57 dei 58 giri del Gran Premio di Abu Dhabi, per il verdetto. In unepilogo, degno di un thriller cinematografico, la vittoria del2021 si è risolta all'con un sorpasso decisivo dell'olandese, che conquista il suo primo titolo. Hamilton beffato ad un passo dalla vittoria Nel momento in cui Hamilton, in ...