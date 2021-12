Milan, Pioli: “Un vantaggio avere Ibrahimovic? Assolutamente sì” | News (Di domenica 12 dicembre 2021) Intervenuto da remoto in occasione della presentazione del libro ‘Adrenalina – My Untold Stories’, Stefano Pioli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero alla domanda se avere lo svedese... Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Intervenuto da remoto in occasione della presentazione del libro ‘Adrenalina – My Untold Stories’, Stefanoha parlato di Zlatan. Ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero alla domanda selo svedese...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione… - AntoVitiello : Da #Milanello, allenamento defaticante terminato da poco. #Pioli ha concesso due giorni di riposo (come da programm… - Gazzetta_it : Milan, il centrocampo traballa. Serve Adli subito, ma non sarà facile #Milan - SPOONSOOOR : RT @MichaelCuomo7: Pioli a Ibrahimovic: “Se fossi stato più in area di rigore nel primo tempo, forse avremmo vinto” #Milan #UdineseMilan h… - KngRecoba : A me fa girare il cazzo che il Milan del maestro Pioli fa un cazzo di tiro in porta al 92' su rimoallo e segna, noi… -