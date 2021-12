Ligue 1 2021/2022, PSG sempre più in fuga: 2-0 al Monaco e +13 sul Marsiglia (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo due pareggi consecutivi, riprende la fuga del Paris Saint-Germain in testa alla Ligue 1 2021/2022. Nel match forse più atteso della diciottesima giornata, la corazzata parigina ha battuto al Parco dei Principi il Monaco per 2-0. Protagonista assoluto Kyllian Mbappè, autore della doppietta che ha deciso l’incontro già nel primo tempo. Con questa vittoria gli uomini di Pochettino si portano a +13 sul Marsiglia, che però ha giocato una partita in meno. Il Monaco invece resta staccato dalla zona europea, all’ottavo posto. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – L’inizio di partita in realtà è difficile per il PSG, visto che dopo due minuti il Monaco colpisce il palo con Diop in contropiede, favorito da una palla persa di Verratti. I padroni di casa però ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo due pareggi consecutivi, riprende ladel Paris Saint-Germain in testa alla. Nel match forse più atteso della diciottesima giornata, la corazzata parigina ha battuto al Parco dei Principi ilper 2-0. Protagonista assoluto Kyllian Mbappè, autore della doppietta che ha deciso l’incontro già nel primo tempo. Con questa vittoria gli uomini di Pochettino si portano a +13 sul, che però ha giocato una partita in meno. Ilinvece resta staccato dalla zona europea, all’ottavo posto. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – L’inizio di partita in realtà è difficile per il PSG, visto che dopo due minuti ilcolpisce il palo con Diop in contropiede, favorito da una palla persa di Verratti. I padroni di casa però ...

