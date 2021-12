"La strage di piazza Fontana fu attacco alla democrazia", dice Mattarella (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - "Il micidiale ordigno che 52 anni or sono venne fatto esplodere nella sede della Banca nazionale dell'Agricoltura, in piazza Fontana a Milano, distrusse vite innocenti, sconvolse il Paese, diede avvio a una scia di sangue e terrore che la nostra comunità riuscì a fermare solo dopo anni di impegno e sofferenze”. Lo ricorda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La memoria di quel feroce attentato - aggiunge - resta indelebile nella storia della Repubblica. Venne concepito ed eseguito allo scopo di colpire la democrazia nata dalla lotta di Liberazione, di interrompere il processo di crescita nella partecipazione e nei diritti, di volgere in senso autoritario le istituzioni volute dalla Carta costituzionale”. Per il capo dello Stato, “le lunghe vicende processuali hanno lasciato ... Leggi su agi (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - "Il micidiale ordigno che 52 anni or sono venne fatto esplodere nella sede della Banca nazionale dell'Agricoltura, ina Milano, distrusse vite innocenti, sconvolse il Paese, diede avvio a una scia di sangue e terrore che la nostra comunità riuscì a fermare solo dopo anni di impegno e sofferenze”. Lo ricorda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La memoria di quel feroce attentato - aggiunge - resta indelebile nella storia della Repubblica. Venne concepito ed eseguito allo scopo di colpire lanata dlotta di Liberazione, di interrompere il processo di crescita nella partecipazione e nei diritti, di volgere in senso autoritario le istituzioni volute dCarta costituzionale”. Per il capo dello Stato, “le lunghe vicende processuali hanno lasciato ...

