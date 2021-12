La strage di piazza Fontana fu attacco alla democrazia | dice Mattarella 

Leggi su agi

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - "Il micidiale ordigno che 52 anni or sono venne fatto esplodere nella sede della Banca nazionale dell'Agricoltura, ina Milano, distrusse vite innocenti, sconvolse il Paese, diede avvio a una scia di sangue e terrore che la nostra comunità riuscì a fermare solo dopo anni di impegno e sofferenze”. Lo ricorda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La memoria di quel feroce attentato - aggiunge - resta indelebile nella storia della Repubblica. Venne concepito ed eseguito allo scopo di colpire lanata dlotta di Liberazione, di interrompere il processo di crescita nella partecipazione e nei diritti, di volgere in senso autoritario le istituzioni volute dCarta costituzionale”. Per il capo dello Stato, “le lunghe vicende processuali hanno lasciato ...