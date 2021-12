Il Paradiso delle Signore, trame dal 13 al 17 dicembre: la crisi di Nino (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Paradiso delle Signore non smetterà di stupire ed appassionare il pubblico di Rai 1, come testimoniano le trame settimanali dal 13 al 17 dicembre. In particolare, Tina deciderà di non operarsi più per poter accudire Agnese, mentre i rapporti tra Salvatore e la madre saranno ancora tesi. Intanto, Anna non condividerà l'atteggiamento del fidanzato e prenderà le distanze da lui. In seguito, il grande magazzino milanese aderirà ad un'iniziativa per sostenere un centro per i poveri a rischio chiusura, coordinato da Don Saverio, mentre Flora continuerà le sue ricerche per fare luce sulla morte del padre e confiderà a Ludovica cosa ha scoperto sui Guarnieri. Dal canto suo, Agnese racconterà a Vittorio la verità su Giuseppe. Il Paradiso delle ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilnon smetterà di stupire ed appassionare il pubblico di Rai 1, come testimoniano lesettimanali dal 13 al 17. In particolare, Tina deciderà di non operarsi più per poter accudire Agnese, mentre i rapporti tra Salvatore e la madre saranno ancora tesi. Intanto, Anna non condividerà l'atteggiamento del fidanzato e prenderà le distanze da lui. In seguito, il grande magazzino milanese aderirà ad un'iniziativa per sostenere un centro per i poveri a rischio chiusura, coordinato da Don Saverio, mentre Flora continuerà le sue ricerche per fare luce sulla morte del padre e confiderà a Ludovica cosa ha scoperto sui Guarnieri. Dal canto suo, Agnese racconterà a Vittorio la verità su Giuseppe. Il...

