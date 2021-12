Il no - vax insulta e minaccia i carabinieri che gli chiedono il Green pass: 'Vi dovrebbero fucilare' (Di domenica 12 dicembre 2021) Proseguono le verifiche dei carabinieri della Capitale dedicate al controllo del rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo per il contenimento dell'epidemia da Covid - 19, ma non sempre le ... Leggi su globalist (Di domenica 12 dicembre 2021) Proseguono le verifiche deidella Capitale dedicate al controllo del rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo per il contenimento dell'epidemia da Covid - 19, ma non sempre le ...

Advertising

globalistIT : - RenatoMaiaron : L'internazionale no vax a Milano: aspettando l'Armageddon, insulta il passante Pregliasco | L'HuffPost - theamazer : RT @FabioZadig: Manco la “”DITTATURA SANITARIA”” sappiamo fare noi Italiani Quanti idioti sarebbero saliti su quel palco in una dittatura?… - pborghilivorno : #novax #politicadacambiare L'internazionale no vax a Milano: aspettando l'Armageddon, insulta il passante Pregliasc… - FabioZadig : Manco la “”DITTATURA SANITARIA”” sappiamo fare noi Italiani Quanti idioti sarebbero saliti su quel palco in una di… -