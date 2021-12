I soccorritori scavano a mani nude alla ricerca dei dispersi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ravanusa (Agrigento), 12 dic. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) –senza sosta, i Vigili del fuoco. A, tra le macerie di via Trilussa, a Ravanusa, piccolo centro dell’agrigentino. Ogni tanto il generatore si ferma, ichiedono silenzio per ascoltare eventuali voci. Ma dal ‘cratere’ non si sente nulla. Solo silenzio. Arrivano anche i cani molecolari, ma fino a tarda sera niente, i seinon si trovano. Tra loro ci sono Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, una giovane coppia, in attesa del figlio che dovrebbe nascere a fine settimana. Il padre di Selene è seduto in macchina da ieri sera. Non vuole allontanarsi neppure per mangiare, chiede, piangendo notizie della figlia Selene. L'articolo proviene da Ildenaro.it.