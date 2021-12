F1 oggi, GP Abu Dhabi 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 12 dicembre 2021) oggi domenica 12 dicembre (ore 14.00) si disputa il GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina Si preannuncia una gara decisamente spettacolare ed emozionante, anche perché sarà decisiva per l’assegnazione del titolo iridato. Sarà questo tracciato negli Emirati Arabi Uniti a fare da arbitro nella grande lotta tra i due fuoriclasse che hanno infiammato tutta la stagione. Max Verstappen e Lewis Hamilton si presentano a pari punti all’ultimo appuntamento. L’olandese insegue il suo primo trionfo mondiale, il britannico va a caccia dell’ottavo sigillo per battere il record di Michael Schumacher. A laurearsi Campione del Mondo sarà chi finirà davanti all’altro (entrando in top-10), nel caso in cui nessuno dei due dovesse marcare dei punti allora a festeggiare sarà l’alfiere ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)domenica 12 dicembre (ore 14.00) si disputa il GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina Si preannuncia unadecisamente spettacolare ed emozionante, anche perché sarà decisiva per l’assegnazione del titolo iridato. Sarà questo tracciato negli Emirati Arabi Uniti a fare da arbitro nella grande lotta tra i due fuoriclasse che hanno infiammato tutta la stagione. Max Verstappen e Lewis Hamilton si presentano a pari punti all’ultimo appuntamento. L’olandese insegue il suo primo trionfo mondiale, il britannico va a caccia dell’ottavo sigillo per battere il record di Michael Schumacher. A laurearsi Campione del Mondo sarà chi finirà davanti all’altro (entrando in top-10), nel caso in cui nessuno dei due dovesse marcare dei punti allora a festeggiare sarà l’alfiere ...

