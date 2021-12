Esce dall’auto dopo l’incidente e cade in un pozzo, muore 20enne (Di domenica 12 dicembre 2021) REGGIO EMILIA – Tragico incidente stradale nella notte a Toano, sull’Appennino reggiano. Un ragazzo di vent’anni è uscito fuori strada con l’auto che stava guidando e, verosimilmente, dopo l’impatto è uscito dalla vettura ma sarebbe scivolato in un vascone con 4 metri d’acqua, una sorta di pozzo a bordo strada per l’accumulo idrico, morendo annegato. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina dai Vigili del fuoco intervenuti da Castelnovo ne’ monti e dalla centrale. Diversi i punti da chiarire ma una prima ipotesi è che l’auto uscendo di strada abbia danneggiato la botola di copertura della vasca. Indagano i carabinieri di Toano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 12 dicembre 2021) REGGIO EMILIA – Tragico incidente stradale nella notte a Toano, sull’Appennino reggiano. Un ragazzo di vent’anni è uscito fuori strada con l’auto che stava guidando e, verosimilmente,l’impatto è uscito dalla vettura ma sarebbe scivolato in un vascone con 4 metri d’acqua, una sorta dia bordo strada per l’accumulo idrico, morendo annegato. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina dai Vigili del fuoco intervenuti da Castelnovo ne’ monti e dalla centrale. Diversi i punti da chiarire ma una prima ipotesi è che l’auto uscendo di strada abbia danneggiato la botola di copertura della vasca. Indagano i carabinieri di Toano. L'articolo L'Opinionista.

