Dramma ad Avellino | 73enne ritrovata priva di vita in casa

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Vigili del Fuoco diintorno alle ore 17.30 sono intervenuti in via Giuseppe Cappuccio per il soccorso ad una anziana donna di 73 anni, la quale non rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. La squadra, anche con il supporto dell’autoscala, è salita al terzo piano dell’edificio e attraverso un balcone è entrata in, rinvenendo la donna riversa a terra , la stessa è stata affidata ai sanitari del 118 i quali nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla, ne hanno constatato il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.