Calciomercato Inter, doppio addio a zero: colpaccio a giugno (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Inter è già all’opera per pianificare le prossime operazioni di Calciomercato: due addi a parametro zero per il colpo Una vittoria per passare finalmente al vertice della Serie A e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 12 dicembre 2021) L’è già all’opera per pianificare le prossime operazioni di: due addi a parametroper il colpo Una vittoria per passare finalmente al vertice della Serie A e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Blindare i big per venderne meglio uno o due: la doppia strategia dell'Inter su #Lautaro e #Barella - Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: CorSera – #Sanchez torna al #Barça? #Inter su #Raspadori: “C’è la formula per sbloccare tutto” - sportli26181512 : Ex Juve e Inter, Felipe Melo cambia club: L'accordo tra Felipe Melo, centrocampista 38enne brasiliano ex di Fiorent… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Inter, Handanovic non più titolare: “Secondo di Onana a ingaggio ridotto, scenario concreto” - fcin1908it : Inter, Handanovic non più titolare: “Secondo di Onana a ingaggio ridotto, scenario concreto” -