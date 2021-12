(Di domenica 12 dicembre 2021) Giampieroè soddisfatto: "non eravenire qui a, siamo rimasti dispiaciuti dall'eliminazione in Champions League perché era alla nostra portata, ma loro hanno capitalizzato ...

Advertising

Eurosport_IT : Gasp predica calma dopo #VeronaAtalanta - glooit : Calcio: Gasperini,per l'Atalanta non facile vincere a Verona leggi su Gloo - vincenzocurcio3 : RT @pisto_gol: Ver-Ata 1:2 Che partita: due belle squadre, che si sono affrontate senza paura, idee chiare e qualità collettiva. Da far ved… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Ribaltare il risultato è un segnale di forza, i ragazzi sono stati straordinari' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Ribaltare il risultato è un segnale di forza, i ragazzi sono stati straordinari' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gasperini

Queste le parole di Gian Pieroal termine della contesa ai microfoni di Dazn: "È una grande soddisfazione vincere questa partita, ribaltarla è segno di grande forza e umiltà , i ragazzi ...Ammoniti : Ceccherini, Zapata, Caprari. Torino - Bologna 2 - 1 ( GLI HIGHLIGHTS ) vedi ... Al minuto 77di rigore per il Bologna per un fallo su Sansone. Dagli 11 metri realizza ...I gol di Miranchuk e Koopmeiners rimontano il vantaggio di Simeone e spingono la Dea in alto in classifica, a soli due punti dai rossoneri ...La diciassettesima giornata di Serie A è continuata oggi con due partite pomeridiane. Nel consueto lunch match delle 12.30 il Torino di Juric batte il Bologna tra le mura amiche per 2-1, stesso risult ...