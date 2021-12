Advertising

GiornaleBarga : Vagli Sotto, appartamento distrutto da un incendio - qn_lanazione : Appartamento distrutto da un incendio, quattro evacuati #Lucca @emergenzavvf - NoiTv : Vagli Sotto, appartamento distrutto da un incendio - John_Magufuli_ : @cofante92 @luddynski Il problema è che non li tiri più fuori e quando decidono di andarsene hai l'appartamento dis… - AndresCorderos : @MarzianoAnsioso La tipa che gli ha distrutto l'appartamento ha dato fuoco al wifi -

Ultime Notizie dalla rete : Appartamento distrutto

Vagli Sotto (Lucca), 12 dicembre 2021 - Un incendio haunal primo piano di un fabbricato a Roggio , frazione del comune di Vagli Sotto (Lucca). Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Lucca e del distaccamento di ...Un incendio scoppiato al primo piano di un edificio situato a Roggio, in via Palazzina, ha completamenteun. Sono 4 le persone evacuate che non potranno rientrare nell'abitazione prima del ripristino delle condizioni di sicurezza. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di ...VAGLI SOTTO. Fiamme a Vagli Sotto. Nella mattinata di domenica 12 dicembre, per motivi in corso di accertamento, è scoppiato un incendio in un immobile di via Roggio. E l'appartamento al primo piano è ...L'appartamento è andato completamente distrutto, quattro le persone evacuate che non potranno fare rientro nell'abitazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.