All Together Now: Vincenzo Cantiello canta Adagio (gallery) (Di domenica 12 dicembre 2021) Nella settima puntata (la semifinale) della quarta edizione di All Together Now di stasera, 12 dicembre 2021, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Vincenzo Cantiello, 21 anni, di Napoli. Vincenzo vive a Sant’Arpino (CE) e nella prima puntata ha raccontato di essere stato vittima di bullismo, ma di essersi ripreso anche grazie a questa partecipazione al programma. Da bambino ha vinto il Junior Eurovision Song Contest. Vincenzo stavolta ha cantato il brano Adagio, di Lara Fabian. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 12 dicembre 2021) Nella settima puntata (la semifinale) della quarta edizione di AllNow di stasera, 12 dicembre 2021, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche, 21 anni, di Napoli.vive a Sant’Arpino (CE) e nella prima puntata ha raccontato di essere stato vittima di bullismo, ma di essersi ripreso anche grazie a questa partecipazione al programma. Da bambino ha vinto il Junior Eurovision Song Contest.stavolta hato il brano, di Lara Fabian. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tranti, esperti del mondo della musica e ...

Advertising

owlthelight : Che cagata sto all together now cioè ma poi non si vede nulla durante la settimana? Non capisco - OcchinoOmar : All together now è tipo il talent DISCOUNT #alltogheternow - CarlDEMarc1 : @Forbes All Together Piazzo per Tuti - Mariafra25 : Secondo me ad All Together now c'è chiaramente l'intenzione di portare avanti una certa cantante. È così chiaro. Mah... ?????? - zazoomblog : All Together Now 2021: chi sono i finalisti chi è stato eliminato ieri e cosa è successo dopo la semifinale di dome… -