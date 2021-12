Agrigento, fiamme e macerie nel centro di Ravanusa: le prime immagini girate sul luogo dell’esplosione (video) (Di domenica 12 dicembre 2021) Una violenta esplosione, un boato fortissimo che si è sentito in tutto il paese e ha dato subito la dimensione di una tragedia. Il disastro, che ha coinvolto 5 edifici, è avvenuto a Ravanusa, un comune di appena 10mila abitanti. Sul posto le forze dell’ordine, le squadre di soccorso e il 118. La zona dell’esplosione sembra uno scenario di guerra: macerie, vetri rotti e detriti ovunque. Il disastro probabilmente causato da una grossa fuga di gas dalla tubatura del metanodotto. Una delle superstiti ha riferito: “Nessun odore di gas nei giorni scorsi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Una violenta esplosione, un boato fortissimo che si è sentito in tutto il paese e ha dato subito la dimensione di una tragedia. Il disastro, che ha coinvolto 5 edifici, è avvenuto a, un comune di appena 10mila abitanti. Sul posto le forze dell’ordine, le squadre di soccorso e il 118. La zonasembra uno scenario di guerra:, vetri rotti e detriti ovunque. Il disastro probabilmente causato da una grossa fuga di gas dalla tubatura del metanodotto. Una delle superstiti ha riferito: “Nessun odore di gas nei giorni scorsi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

