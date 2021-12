Uomini e Donne: quando va in onda la scelta di Andrea Nicole? (Di sabato 11 dicembre 2021) Come i fan più accaniti di Uomini e Donne sanno, Andrea Nicole ha deciso di uscire dal dating show di Maria De Filippi con Ciprian, che sin da subito l’aveva colpita. La scelta, però, non è ancora stata mandata in onda; quando la vedremo in tv? La decisione di Andrea Nicole di uscire dal dating show di Canale 5 con Ciprian Aftim ha fatto storcere il naso a gran parte del pubblico ma anche agli opinionisti e addirittura alla conduttrice; la tronista, infatti, avrebbe infranto il regolamento passando la notte con il suo corteggiatore senza rivelare nulla alla redazione. Tutto questo è stato raccontato dagli spoiler di coloro che hanno assistito alle registrazioni ma, in realtà la puntata in cui la Conte confessa tutto non è stata ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 11 dicembre 2021) Come i fan più accaniti disanno,ha deciso di uscire dal dating show di Maria De Filippi con Ciprian, che sin da subito l’aveva colpita. La, però, non è ancora stata mandata inla vedremo in tv? La decisione didi uscire dal dating show di Canale 5 con Ciprian Aftim ha fatto storcere il naso a gran parte del pubblico ma anche agli opinionisti e addirittura alla conduttrice; la tronista, infatti, avrebbe infranto il regolamento passando la notte con il suo corteggiatore senza rivelare nulla alla redazione. Tutto questo è stato raccontato dagli spoiler di coloro che hanno assistito alle registrazioni ma, in realtà la puntata in cui la Conte confessa tutto non è stata ...

