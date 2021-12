UFFICIALE – Ottime notizie dal Napoli: tanti rientri a Castel Volturno (Di sabato 11 dicembre 2021) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. Anguissa Napoli Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitaioni su calci piazzati e lavoro tattico. Anguissa, Lozano e Insigne hanno fatto intera seduta con la squadra. Fabian e Koulibaly hanno svolto terapie e personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Osimhen. Lobotka ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo. FONTE: SSC Napoli Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Seduta mattutina per ilall’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. AnguissaDopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitaioni su calci piazzati e lavoro tattico. Anguissa, Lozano e Insigne hanno fatto intera seduta con la squadra. Fabian e Koulibaly hanno svolto terapie e personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Osimhen. Lobotka ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo. FONTE: SSC

Advertising

allgoalsnapoli : UFFICIALE - Ottime notizie da Castel Volturno: Spalletti recupera tre big per l'Empoli, il report del club… - marino29b : RT @IGNitalia: L'edizione 2021 di #TheGameAwards prenderà il via nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre: Geoff Keighley ha 4-5 ott… - HibicAlan : RT @_ComicsUniverse: Sbarca online la nuova sinossi ufficiale di “#TheBatman”, il nuovo film sul Cavaliere Oscuro, e le tetre premesse semb… - BelgiumRome : RT @PEDeBauw: ???????? Una settimana fa, Sua Maestà il Re Philippe dei Belgi era in visita ufficiale a #Roma all’invito del Presidente della Re… - PEDeBauw : ???????? Una settimana fa, Sua Maestà il Re Philippe dei Belgi era in visita ufficiale a #Roma all’invito del President… -