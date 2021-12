Udinese, Cioffi: «Cuore, volontà e desiderio in questo pareggio» (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole a Sky Sport di Cioffi, allenatore dell’Udinese, al termine della sfida contro il Milan alla Dacia Arena Gabriele Cioffi ha parlato a Sky Sport al termine della sfida contro il Milan, le parole del tecnico: PARTITA – «Partita buonissima da parte nostra e questo prevale sul pareggio finale. Sono partito dal grande lavoro di Gotti negli ultimi due anni. Ringrazio la società che ha creduto in me. Mai avrei pensato ad una possibilità del genere. In questo pareggio di me ci vedo il Cuore, la volontà e il desiderio di non morire mai. Ringrazio tanto i ragazzi perché ho chiesto loro coraggio in ogni aspetto della partita. Sentivo che loro lo avrebbero fatto. L’ho capito in settimana e ho cercato di tirarlo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole a Sky Sport di, allenatore dell’, al termine della sfida contro il Milan alla Dacia Arena Gabrieleha parlato a Sky Sport al termine della sfida contro il Milan, le parole del tecnico: PARTITA – «Partita buonissima da parte nostra eprevale sulfinale. Sono partito dal grande lavoro di Gotti negli ultimi due anni. Ringrazio la società che ha creduto in me. Mai avrei pensato ad una possibilità del genere. Indi me ci vedo il, lae ildi non morire mai. Ringrazio tanto i ragazzi perché ho chiesto loro coraggio in ogni aspetto della partita. Sentivo che loro lo avrebbero fatto. L’ho capito in settimana e ho cercato di tirarlo ...

Advertising

MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Abbiamo fatto una buona gara, Gotti? Sono partito dal suo grande lavoro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Abbiamo fatto una buona gara, Gotti? Sono partito dal suo grande lavoro' - GiCoppola_ : Affrontare la vita con la stessa filosofia di Cioffi da allenatore dell'Udinese: senza lasciare nulla al caso, dand… - sportli26181512 : Udinese, Cioffi: 'Mai avrei pensato a questa possibilità. Grazie a Gotti per il lavoro fatto. Beto ha grande potenz… -