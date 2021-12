Turchia ed Emirati Arabi | ecco come le due Nazioni stanno normalizzando le relazioni

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic – Ad Ankara il 24 novembre scorso è giunto il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Scopo della visita suggellare la normalizzazione delletra le due potenze regionali. L’intelligence diedhanno lavorato per mesi al riavvicinamento, progettato per aprire la strada a una fiorente cooperazione economica.edUniti: la riconciliazione nel segno dei droniBin Zayed ha lasciato Ankara con l’impegno di investire i primi 10 miliardi di dollari in alcuni settoril’energia, i trasporti e la sanità. Tuttavia, gli interessi principali del principe ereditario degliinrisiedono nell’industria ...

Advertising

ICnS5AnJq8o6T4r : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. #BreakingNews #Emirati Uniti e #Turchia costretti a sospendere gli aiuti militari al regime fascista #Amhar… - tigrawayaxumawy : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. #BreakingNews #Emirati Uniti e #Turchia costretti a sospendere gli aiuti militari al regime fascista #Amhar… - sadape54 : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. #BreakingNews #Emirati Uniti e #Turchia costretti a sospendere gli aiuti militari al regime fascista #Amhar… - DanFidino : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. #BreakingNews #Emirati Uniti e #Turchia costretti a sospendere gli aiuti militari al regime fascista #Amhar… - folucar : RT @AleGuerani: L'organizzazione è considerata illegale, oltre che in Egitto, da Russia, Siria, Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati, è invec… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Emirati

TRT

Tempi passati: l'isolamento è finito ufficialmente il 5 gennaio 2020; laha ripreso a parlare con l'Egitto gli(che hanno riavviato lentamente anche con Doha); l'erede al trono ...... siti industriali e filiali commerciali in Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Germania, Inghilterra, Svizzera, Ungheria,, Romania, Belgio, Polonia, Egitto eArabi Uniti, Cina e Cile ...Un consorzio composto da Qatar Energy e l’americana ExxonMobil ha firmato un accordo con Cipro per l’esplorazione energetica e la condivisione della produzione nel Blocco 5 nel sud-est dell’isola, din ...Buongiorno, inizia oggi il summit per la democrazia voluto da Joe Biden, mentre continua l’inchiesta sull’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021. Due fatti collegati. Anche se ci sono interessi c ...