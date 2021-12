The Voice Senior, si presenta Iva Zanicchi ma i coach non la riconoscono e Loredana Bertè dice: “Questa è stonata”, momenti di grande imbarazzo in studio (Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di The Voice Senior, il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La trasmissione è alla sua seconda edizione e nulla è cambiato sia rispetto alla conduzione, al timone, infatti, c’è sempre Antonella Clerici, sia rispetto alla giuria composta da Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio. Unica differenza rispetto all’anno scorso è la sostituzione di Albano, che l’anno scorso era in coppia con la figlia Jasmine, con Orietta Berti. Iva Zanicchi fa uno scherzo ai coach che non la riconoscono Ieri sera la puntata è stata particolarmente godibile per la bravura dei partecipanti sul palco. Ma ad un certo punto è arrivata Iva Zanicchi che ha fatto uno scherzo ai ... Leggi su baritalianews (Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di The, il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La trasmissione è alla sua seconda edizione e nulla è cambiato sia rispetto alla conduzione, al timone, infatti, c’è sempre Antonella Clerici, sia rispetto alla giuria composta da Clementino,, Gigi D’Alessio. Unica differenza rispetto all’anno scorso è la sostituzione di Albano, che l’anno scorso era in coppia con la figlia Jasmine, con Orietta Berti. Ivafa uno scherzo aiche non laIeri sera la puntata è stata particolarmente godibile per la bravura dei partecipanti sul palco. Ma ad un certo punto è arrivata Ivache ha fatto uno scherzo ai ...

