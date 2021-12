Silvio Brusaferro | Pfizer dopo Moderna e viceversa? La vaccinazione eterologa può risultare più efficace

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 11 dicembre 2021) “La terza dose è fondamentale per mantenere alta la copertura anticorpale e interrompere la circolazione del virus”. A sottolinearlo, in un’intervista a ‘La Stampa’,, presidente dell’Iss e portavoce del Cts.Quanto alle perplessità di effettuare un booster contra chi è vaccinato condice: “I dati di efficacia dei due vaccini sono sovrapponibili. I dati raccolti dalle agenzie regolatorie internazionali dimostrano inoltre che la, ossia l’uso di un vaccino diverso per il richiamo, non solo è sicura, ma produce una risposta anticorpale in alcuni casi persino più elevata. Il pericolo non è la, ma il virus”.Per, “passeremo un Natale sereno se ci ...