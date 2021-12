Piccoli accorgimenti per evitare di ingrassare (troppo) a Natale (Di sabato 11 dicembre 2021) Mancano 2 settimane alla vigilia di Natale e possono essere decisive nel tentativo di non prendere 10 chili di troppo durante queste feste. Eh sì! Perché ciò che rischia di farci davvero ingrassare non sono quei 3 giorni tra il 24 e il 26 dicembre, ma tutti gli altri giorni attorno. Per esempio queste due settimane che precedono il Natale sono quelle in cui tutti avremo 2 o 3 cene con colleghi, compagni di sport e altri amici e sono quei giorni in cui in ufficio, in palestra e al bar nessuno si trattiene e spuntano panettoni, pandori e cioccolatini vari come se fossero funghi. Questi giorni vanno gestiti. Il consiglio di base è di non avere nessuna eccezione se non le cene a cui non ci si può sottrarre. Nelle prossime 2 settimane ci saranno circa 42 pasti principali e 28 spuntini da affrontare. 3 cene le diamo per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Mancano 2 settimane alla vigilia die possono essere decisive nel tentativo di non prendere 10 chili didurante queste feste. Eh sì! Perché ciò che rischia di farci davveronon sono quei 3 giorni tra il 24 e il 26 dicembre, ma tutti gli altri giorni attorno. Per esempio queste due settimane che precedono ilsono quelle in cui tutti avremo 2 o 3 cene con colleghi, compagni di sport e altri amici e sono quei giorni in cui in ufficio, in palestra e al bar nessuno si trattiene e spuntano panettoni, pandori e cioccolatini vari come se fossero funghi. Questi giorni vanno gestiti. Il consiglio di base è di non avere nessuna eccezione se non le cene a cui non ci si può sottrarre. Nelle prossime 2 settimane ci saranno circa 42 pasti principali e 28 spuntini da affrontare. 3 cene le diamo per ...

