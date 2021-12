Advertising

We_Pesaro : RT @MediasetTgcom24: Pesaro, assedio No vax sotto casa del sindaco Ricci: 19 indagati #Pesaro - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pesaro, assedio No vax sotto casa del sindaco Ricci: 19 indagati #Pesaro - MediasetTgcom24 : Pesaro, assedio No vax sotto casa del sindaco Ricci: 19 indagati #Pesaro -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro assedio

Open

commenta Diciannove persone sono indagate per violenza privata e minaccia aggravata dalla Procura diper aver 'assediato', la sera del 28 luglio, la casa del sindaco Matteo Ricci, in prima linea nella campagna vaccinale e a favore del Green pass. Tra loro figura anche Umberto Carriera, ...Resta loro solo Genova , dove il generale Massena resiste caparbiamente all'da terra e dal ... Il 9 parti il Sommariva colle sue genti per Cesena ; ma tosto ne sopravvennero altre dacon ...Diciannove persone sono indagate per violenza privata e minaccia aggravata dalla Procura di Pesaro per aver "assediato", la sera del 28 luglio, la casa del sindaco Matteo Ricci, in prima linea nella c ...E’ accusato insieme ad altre 18 persone di violenza privata e minaccia aggravata per aver impedito di uscire alla famiglia del sindaco ...