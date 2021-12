Nowhere Special, Uberto Pasolini firma un film prezioso, di commozione autentica (Di sabato 11 dicembre 2021) Uberto Pasolini s’è ispirato a una storia vera per la sua terza regia, Nowhere Special. Cineasta cosmopolita – il film, girato in Irlanda del Nord e in inglese, è una coproduzione internazionale con Italia e Romania –, ha cominciato come produttore, con la straordinaria intuizione della deliziosa commedia proletaria Full Monty – tanto per dire, piaceva moltissimo a Billy Wilder – mostrando più recentemente una vocazione d’autore, in particolare col secondo film, Still Life, storia pudica e minimale, ironica e pacatamente ottimista, d’un impiegato comunale che si occupa delle esequie di chi è morto in solitudine, cui cerca di dare degna sepoltura cercando di rintracciare qualcuno che li abbia avuti cari. Da prospettive differenti, Nowhere Special ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)s’è ispirato a una storia vera per la sua terza regia,. Cineasta cosmopolita – il, girato in Irlanda del Nord e in inglese, è una coproduzione internazionale con Italia e Romania –, ha cominciato come produttore, con la straordinaria intuizione della deliziosa commedia proletaria Full Monty – tanto per dire, piaceva moltissimo a Billy Wilder – mostrando più recentemente una vocazione d’autore, in particolare col secondo, Still Life, storia pudica e minimale, ironica e pacatamente ottimista, d’un impiegato comunale che si occupa delle esequie di chi è morto in solitudine, cui cerca di dare degna sepoltura cercando di rintracciare qualcuno che li abbia avuti cari. Da prospettive differenti,...

