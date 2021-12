Natale, corsa ai regali: pesano inflazione e problemi forniture (Di sabato 11 dicembre 2021) Dicembre è senza dubbio il mese più importante dell’anno per i consumi, ma l’impennata dell’inflazione, i rincari delle bollette (pronti a diminuire la quota di tredicesima destinata alle spese) e i problemi alle catene globali di approvvigionamento rischiano di ridurre il denaro speso dagli italiani. Nel 2021 la spesa complessiva per consumi nell’ultimo mese dell’anno sarà di circa 110 miliardi di euro, 10 in meno rispetto al 2019, secondo un’analisi dell’ufficio studi di Confcommercio. La spesa media per famiglia a dicembre si attesta a 1.645 euro, lo 0,5% in più rispetto all’anno scorso, ma ancora il 7,5% in meno rispetto al 2019. Intanto, complice il desiderio di avvantaggiarsi delle promozioni del black friday e del cyber monday, la corsa ai regali è partita da alcune settimane. Mentre le preferenze per i doni ... Leggi su quifinanza (Di sabato 11 dicembre 2021) Dicembre è senza dubbio il mese più importante dell’anno per i consumi, ma l’impennata dell’, i rincari delle bollette (pronti a diminuire la quota di tredicesima destinata alle spese) e ialle catene globali di approvvigionamento rischiano di ridurre il denaro speso dagli italiani. Nel 2021 la spesa complessiva per consumi nell’ultimo mese dell’anno sarà di circa 110 miliardi di euro, 10 in meno rispetto al 2019, secondo un’analisi dell’ufficio studi di Confcommercio. La spesa media per famiglia a dicembre si attesta a 1.645 euro, lo 0,5% in più rispetto all’anno scorso, ma ancora il 7,5% in meno rispetto al 2019. Intanto, complice il desiderio di avvantaggiarsi delle promozioni del black friday e del cyber monday, laaiè partita da alcune settimane. Mentre le preferenze per i doni ...

