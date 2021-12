LIVE F1, GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA: parte forte Hamilton, Ferrari con le medie (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’IMPEDING DI LEWIS Hamilton A MAZEPIN. NESSUNA PENALITA’ 14.12 BANDIERA ROSSA! Tutto fermo! 14.11 La Ferrari decide di non scherzare col fuoco: gomme soft sia per Leclerc sia per Sainz. 14.10 Risale Perez ed è quarto a 0.311. Al momento abbiamo davanti i due grandi sfidanti al titolo e, subito dietro, gli scudieri. 14.09 VICINISSIMO VERSTAPPEN! Si porta a soli 56 millesimi da Hamilton. Ha ottenuto il tempo al secondo tentativo con le stesse gomme soft, un dato da non sottovalutare. 14.08 La classifica parziale a metà Q1: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:23.266 1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.101 1 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.414 1 4 Lando NORRIS McLaren+0.614 1 5 Fernando ALONSO Alpine+0.637 1 6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.701 1 7 Yuki ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’IMPEDING DI LEWISA MAZEPIN. NESSUNA PENALITA’ 14.12 BANDIERA ROSSA! Tutto fermo! 14.11 Ladecide di non scherzare col fuoco: gomme soft sia per Leclerc sia per Sainz. 14.10 Risale Perez ed è quarto a 0.311. Al momento abbiamo davanti i due grandi sfidanti al titolo e, subito dietro, gli scudieri. 14.09 VICINISSIMO VERSTAPPEN! Si porta a soli 56 millesimi da. Ha ottenuto il tempo al secondo tentativo con le stesse gomme soft, un dato da non sottovalutare. 14.08 La classifica parziale a metà Q1: 1 LewisMercedes1:23.266 1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.101 1 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.414 1 4 Lando NORRIS McLaren+0.614 1 5 Fernando ALONSO Alpine+0.637 1 6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.701 1 7 Yuki ...

