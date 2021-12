LIVE F1, GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA: dalle 11.00 le FP3, ultimi preparativi verso le qualifiche (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ventiduesimo e ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Presentazione qualifiche – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Classifica combinata venerdì – Programma odierno in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di Abu Dhabi 2021, valido come ventiduesimo e ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati a Yas Marina sul confronto diretto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che si presentano all’ultimo appuntamento ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu, ventiduesimo e ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Presentazione– Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Classifica combinata venerdì – Programma odierno in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e delleper il Gran Premio di Abu, valido come ventiduesimo e ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati a Yas Marina sul confronto diretto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che si presentano all’ultimo appuntamento ...

Advertising

sportli26181512 : Formula 1, GP Abu Dhabi: le qualifiche in diretta live da Yas Marina. Alle 11 le Libere 3: Dalle 11 in pista a Yas… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Abu Dhabi: le qualifiche in diretta live da Yas Marina. Alle 11 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 #History… - SkySportF1 : Formula 1, GP Abu Dhabi: le qualifiche in diretta live da Yas Marina. Alle 11 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1… - TV8it : Spettacolo, in pista e nel cielo ?? Siete pronti per il Gran Premio Etihad Airways di Abu Dhabi 2021? L’ultimo GP de… - sportli26181512 : Formula 1: GP Abu Dhabi, il meteo del circuito di Yas Marina 2021: Ultimo e decisivo weekend in Formula 1, si corre… -