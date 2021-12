Le domeniche sera insieme all’Eneide, recitata dai capelloni (Di domenica 12 dicembre 2021) La mia prima Eneide fu un’edizione Paravia per le scuole medie con la versione poetica di Adriano Bacchielli, un marchigiano (come Annibal Caro) già allievo di Alessandro Ronconi. Mi attraeva soprattutto la rilegatura marrone con caratteri oro e un tondo, anch’esso dorato e in rilievo, raffigurante il trio fatidico, più l’intermittente Creusa, in fuga da Troia: ma l’immagine non produsse ahimè un nuovo Schliemann. Maggiore interesse provai invece per l’Eneide televisiva di Franco Rossi, trasmessa in sette puntate dal Canale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 12 dicembre 2021) La mia prima Eneide fu un’edizione Paravia per le scuole medie con la versione poetica di Adriano Bacchielli, un marchigiano (come Annibal Caro) già allievo di Alessandro Ronconi. Mi attraeva soprattutto la rilegatura marrone con caratteri oro e un tondo, anch’esso dorato e in rilievo, raffigurante il trio fatidico, più l’intermittente Creusa, in fuga da Troia: ma l’immagine non produsse ahimè un nuovo Schliemann. Maggiore interesse provai invece per l’Eneide televisiva di Franco Rossi, trasmessa in sette puntate dal Canale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

