Il Quirinale e l'opportunità per la destra: meno rutti, più responsabilità (Di sabato 11 dicembre 2021) Sarà l’effetto della campagna per il Quirinale, che come il Natale rende tutti più buoni. Sarà il clima indotto dal governo Draghi, che come d’incanto ha trasformato la trasversalità non più in un vizio degli inciucioni ma in una virtù dei responsabili. Sarà l’effetto drammatico della pandemia (ieri 118 morti), che ha contribuito a mettere in campo una discreta scrematura delle minchiate. Sarà il combinato di tutto questo, e forse anche di molto altro, ma il fatto è comunque interessante, è diventato ricorrente, merita di essere evidenziato. Il fatto è questo e riguarda una nuova e sorprendente competizione che sembra emergere tra le destre italiane: la competizione non tra chi urla di più, ma tra chi prova a mostrare di essere più maturo degli altri. E’ possibile che tutto questo svanisca d’incanto, ma è anche possibile che i leader della destra ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Sarà l’effetto della campagna per il, che come il Natale rende tutti più buoni. Sarà il clima indotto dal governo Draghi, che come d’incanto ha trasformato la trasversalità non più in un vizio degli inciucioni ma in una virtù dei responsabili. Sarà l’effetto drammatico della pandemia (ieri 118 morti), che ha contribuito a mettere in campo una discreta scrematura delle minchiate. Sarà il combinato di tutto questo, e forse anche di molto altro, ma il fatto è comunque interessante, è diventato ricorrente, merita di essere evidenziato. Il fatto è questo e riguarda una nuova e sorprendente competizione che sembra emergere tra le destre italiane: la competizione non tra chi urla di più, ma tra chi prova a mostrare di essere più maturo degli altri. E’ possibile che tutto questo svanisca d’incanto, ma è anche possibile che i leader della...

Advertising

Alfonso0070 : RT @MontagnaUncem: Grazie #presidente #mattarella @Quirinale per l’invito rivolto alla #montagna ieri e per le parole dette. Lavoreremo con… - CAI150 : RT @MontagnaUncem: Grazie #presidente #mattarella @Quirinale per l’invito rivolto alla #montagna ieri e per le parole dette. Lavoreremo con… - lpatelmoyahoo : @michelelanzo Condivido che egli è determinante e che ha azzeccato l'operazione Draghi. Se riuscisse a fare colpo… - PierluigiVinai : RT @MontagnaUncem: Grazie #presidente #mattarella @Quirinale per l’invito rivolto alla #montagna ieri e per le parole dette. Lavoreremo con… - corazza_luisa : RT @MontagnaUncem: Grazie #presidente #mattarella @Quirinale per l’invito rivolto alla #montagna ieri e per le parole dette. Lavoreremo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale opportunità Calenda: 'Campo largo? Letta parla più con Meloni che con noi...' ... il leader di Italia Viva pensa di proporre la ministra delle Pari opportunità e della Famiglia, ... 'BISOGNA CHIEDERE A DRAGHI DI RIMANERE PREMIER' Con le elezioni per il Quirinale in arrivo, per ...

Quirinale: Calenda, Cartabia sarebbe bella novità ...incontrarci e deciderlo insieme - sottolinea Calenda - Non si incontra nessuno perché il Quirinale ... sarebbe una straordinaria opportunità per l'Italia". .

Il Quirinale e l'opportunità per la destra: meno rutti, più responsabilità Il Foglio ... il leader di Italia Viva pensa di proporre la ministra delle Parie della Famiglia, ... 'BISOGNA CHIEDERE A DRAGHI DI RIMANERE PREMIER' Con le elezioni per ilin arrivo, per ......incontrarci e deciderlo insieme - sottolinea Calenda - Non si incontra nessuno perché il... sarebbe una straordinariaper l'Italia". .