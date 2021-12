Google Home col nuovo aggiornamento riesce a comandare tutti i dispositivi Android di casa per una domotica efficientissima (Di sabato 11 dicembre 2021) Grazie all’ultimo update per Google Home, l’applicazione sarà in grado di gestire diversi dispositivi Android TV con un semplice telecomando. Ma quali sono le funzioni a cui avremo accesso? Con questo update, il nostro cellulare assumerà la funzione di un Telecomando e potrà essere usato per gestire, al meglio delle nostre possibilità, vari dispositivi – Computermagazine.itL’applicazione di Google Home viene arricchita con una serie di nuove funzionalità interessanti. Adesso, infatti, i sarà l’occasione di poter gestire più dispositivi insieme grazie al Telecomando, con il quale potremo controllare i devices Android TV. LEGGI ANCHE: Hai un vecchio cellulare? Con Adriano puoi trasformarlo in un centro tecnologico per ... Leggi su computermagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Grazie all’ultimo update per, l’applicazione sarà in grado di gestire diversiTV con un semplice telecomando. Ma quali sono le funzioni a cui avremo accesso? Con questo update, il nostro cellulare assumerà la funzione di un Telecomando e potrà essere usato per gestire, al meglio delle nostre possibilità, vari– Computermagazine.itL’applicazione diviene arricchita con una serie di nuove funzionalità interessanti. Adesso, infatti, i sarà l’occasione di poter gestire piùinsieme grazie al Telecomando, con il quale potremo controllare i devicesTV. LEGGI ANCHE: Hai un vecchio cellulare? Con Adriano puoi trasformarlo in un centro tecnologico per ...

