Fedele mette in guardia il Napoli: “Andreazzoli farà soffrire Spalletti” (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Napoli di Luciano Spalletti domani ospiterà l’Empoli di Aurelio Andreazzoli al Maradona. Sarà la sfida dell’allievo contro il maestro, visto che il tecnico dell’Empoli è uno degli allenatori da cui ha appreso di più Spalletti. Fedele: “Andreazzoli fa giocare un grande calcio all’Empoli” La sfida tra Napoli ed Empoli si preannuncia molto divertente e ricca di occasioni ma anche piena di insidie per gli azzurri di Luciano Spalletti. Enrico Fedele, ospite a TV Luna, ha parlato del match di domani sera. “Andreazzoli è il maestro di Spalletti. Per me è un grande allenatore che fa giocare un calcio meraviglioso alle sue squadre. Con l’Empoli sarà una gara difficile come tutte le partite. Se il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Ildi Lucianodomani ospiterà l’Empoli di Aurelioal Maradona. Sarà la sfida dell’allievo contro il maestro, visto che il tecnico dell’Empoli è uno degli allenatori da cui ha appreso di più: “fa giocare un grande calcio all’Empoli” La sfida traed Empoli si preannuncia molto divertente e ricca di occasioni ma anche piena di insidie per gli azzurri di Luciano. Enrico, ospite a TV Luna, ha parlato del match di domani sera. “è il maestro di. Per me è un grande allenatore che fa giocare un calcio meraviglioso alle sue squadre. Con l’Empoli sarà una gara difficile come tutte le partite. Se il ...

Advertising

giulioskji : @hiimizumi Fmab è fedele al manga Il primo anime si interrompe e mette un finale diverso. Ti consiglio di guardare direttamente brotherhood - gaiachlmtrydng : also appreciation tweet per la mia più grande e fedele fan @Giuls679 che mette sempre like ai miei tweets<3 lo appr… -