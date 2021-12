F1 | nel Gp Abu Dhabi Verstappen parte davanti a Hamilton | orari diretta Sky e Tv8 in chiaro

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il combattutissimo Mondiale 2021 di F1 verrà assegnato soltanto nell’ultimo atto di questa avvincente stagione. Lewis(Mercedes) scende in pista per conquistare il suo ottavo titolo iridato e superare Michael Schumacher in...

Advertising

SkySportF1 : ? Hamilton di un altro livello (-20' #FP3 ) ?? Continuano i lavori nel box Red Bull IL LIVE ?… - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: SUPER MAAAAAAX ???? Verstappen si aggiudica l’ultima pole position della stagione (la 10ª nel 2021) e scatterà davanti a… - marti_miy : RT @Eurosport_IT: SUPER MAAAAAAX ???? Verstappen si aggiudica l’ultima pole position della stagione (la 10ª nel 2021) e scatterà davanti a… - MasterblogBo : ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi, ult… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: SUPER MAAAAAAX ???? Verstappen si aggiudica l’ultima pole position della stagione (la 10ª nel 2021) e scatterà davanti a… -

Ultime Notizie dalla rete : nel Abu

DHABI - È di Max Verstappen la pole positionGran Premio diDhabi. Il pilota olandese della Red Bull sul circuito di Yas Marina ha fatto registrare 1'22'109. Secondo e staccato di oltre tre decimi il rivale per il titolo mondiale, Lewis ...15.18 GpDhabi, pole a Max Verstappen Un grande gioco di squadra regala a Max Verstappen la poledecisivo Gp diDhabi. La Red Bull 'brucia' il primo tentativo di Perez in modo che il messicano fornisca la scia all'olandese. Il tempo finale è di quasi 4 decimi migliore del rivale per il ...I giochi sono fatti: domani pomeriggio alle 16 sapremo chi sarà il nuovo campione del mondo! Nella qualifica di oggi, il migliore è stato Max Verstappen, autore del best lap in 1:22.109 ...Queste le parole di Max Verstappen dopo la pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi, davanti a Lewis Hamilton. Il pilota della Red Bull scatterà con la soft, mentre l’iridato in carica con la media.