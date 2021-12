Donna uccisa a colpi di arma da fuoco in strada nel Catanese: c'è un indagato (Di sabato 11 dicembre 2021) commenta Una Donna di 27 anni è stata uccisa nel rione Lineri, a Misterbianco , a pochi chilometri da Catania. Giovanna Cantarero , detta Jenny, è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 dicembre 2021) commenta Unadi 27 anni è statanel rione Lineri, a Misterbianco , a pochi chilometri da Catania. Giovanna Cantarero , detta Jenny, è stata assassinata con diversidida...

