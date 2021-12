Covid, morto operaio no vax. Il figlio: "Non si è vaccinato per stupidaggini lette online" (Di sabato 11 dicembre 2021) Bruno Montalbano, operaio altamente specializzato dell’Aprilia, aveva 63 anni ed è morto lo scorso 7 dicembre a causa del Covid in provincia di Venezia. No vax convinto, lascia la moglie e due figli. Uno dei due, Valentino, ha parlato col Corriere del Veneto e ha spiegato che suo padre non si è vaccinato “a causa di tutte le stupidaggini sul Covid e i vaccini che circolano sul web e nelle chat di WhatsApp e Telegram” (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021) Bruno Montalbano,altamente specializzato dell’Aprilia, aveva 63 anni ed èlo scorso 7 dicembre a causa delin provincia di Venezia. No vax convinto, lascia la moglie e due figli. Uno dei due, Valentino, ha parlato col Corriere del Veneto e ha spiegato che suo padre non si è“a causa di tutte lesule i vaccini che circolano sul web e nelle chat di WhatsApp e Telegram” (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

