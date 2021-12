Classifica Coppa del Mondo snowboard PGS 2021-2022: Lee in testa, Felicetti 4° (Di sabato 11 dicembre 2021) Classifica Coppa DEL Mondo snowboard PGS 1. Sangho Lee (Corea del Sud) 100 2. Stefan Baumeister (Germania) 80 3. Andrei Sobolev (Russia) 60 4. Mirko Felicetti (Italia) 50 5. Tim Mastnak (Slovenia) 45 6. Daniele Bagozza (Italia) 40 7. Sangkyum Kim (Corea del Sud) 36 8. Zan Kosir (Slovenia) 32 9. Igor Sluev (Russia) 32 10. Dmitrii Loginov (Russia) 26 Foto: Shutterstock Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)DELPGS 1. Sangho Lee (Corea del Sud) 100 2. Stefan Baumeister (Germania) 80 3. Andrei Sobolev (Russia) 60 4. Mirko(Italia) 50 5. Tim Mastnak (Slovenia) 45 6. Daniele Bagozza (Italia) 40 7. Sangkyum Kim (Corea del Sud) 36 8. Zan Kosir (Slovenia) 32 9. Igor Sluev (Russia) 32 10. Dmitrii Loginov (Russia) 26 Foto: Shutterstock

