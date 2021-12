Beautiful anticipazioni oggi, 11 dicembre: Quinn in ginocchio da Eric (Di sabato 11 dicembre 2021) Nelle anticipazioni del nuovo episodio di Beautiful di oggi 11 dicembre, in onda su Canale 5 alle 13.40: Quinn vuole tornare a casa, vuole tornare a vivere con il suo Eric. Ma per farlo deve ottenere il suo perdono. La Fuller dopo aver cercato di rovinare la vita a Brooke e anche a Ridge vuole avere una nuova possibilità. Cosa dirà l’anziano Forrester? Intanto Steffy è nuovamente felice. Le sue condizioni di salute stanno migliorando giorno dopo giorno e soprattutto ha ritrovato l’amore con Finn. Non si può dire la stessa cosa di Thomas che continua a parlare con il manichino di Hope… Tutto quello che aveva progettato Quinn contro Brooke è fallito miseramente non solo riconsegnando la Logan a suo marito ma, facendosi scoprire, si è messa in cattiva luce davanti a ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 11 dicembre 2021) Nelledel nuovo episodio didi11, in onda su Canale 5 alle 13.40:vuole tornare a casa, vuole tornare a vivere con il suo. Ma per farlo deve ottenere il suo perdono. La Fuller dopo aver cercato di rovinare la vita a Brooke e anche a Ridge vuole avere una nuova possibilità. Cosa dirà l’anziano Forrester? Intanto Steffy è nuovamente felice. Le sue condizioni di salute stanno migliorando giorno dopo giorno e soprattutto ha ritrovato l’amore con Finn. Non si può dire la stessa cosa di Thomas che continua a parlare con il manichino di Hope… Tutto quello che aveva progettatocontro Brooke è fallito miseramente non solo riconsegnando la Logan a suo marito ma, facendosi scoprire, si è messa in cattiva luce davanti a ...

