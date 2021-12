Alex Belli e Delia | svelato chi è l’uomo del bacio L’ex fidanzata | “Finge di stare coi vip per creare scoop”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 dicembre 2021) IldiDuran è, ironicamente, sulla bocca di tutti. Ieri sera la bomba è esplosa al Grande Fratello Vip e adsono state mostrate le foto della moglie in compagna di un altro uomo. Ora si è scoperta l’identità dello stesso, ma il mistero si infittisce grazie ad alcune dichiarazioni delDuran e il “finto come una banconota da due euro”: chi è Carlo Cuozzo La reazione dinon è sicuramente stata quella che molti spettatori e lo stesso Alfonso Signorini si aspettavano. L’attore e modello, alle prese con uno strano ma bollente rapporto con Soleil Sorge nella Casa, ha visto le immagini della moglie insieme a un altro ma non ha “abboccato”. Sul momento infatti ...