XFactor 2021: vince Baltimora nonostante Hell Raton. gIANMARIA come i Maneskin, i secondi saranno... i primi (Di venerdì 10 dicembre 2021) « Ora cosa succede? È finita così? Scendo?». L'ultima immagine di X Factor 2021 è al limite del surreale: Baltimora , appena proclamato vincitore, dopo aver cantato per l'ennesima volta la sua...

