X Factor | vince Baltimora | “Grazie mille | è assurdo”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche quest’edizione di Xè giunta al termine. Tra gli applausi del pubblico e la commozione dei giudici, i concorrenti rimasti in gara si sono esibiti per l’ultima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago nella tarda serata di ieri, 9 dicembre. Ma nonostante il grande talento dimostrato da gIANMARIA, Fellow e i Bengala Fire a trionfare nella finalissima è stato. L’artista, che nella semifinale aveva duettato al fianco di Fulminacci, ha sempre mostrato una vocalità e una penna molto particolare, che è fin da subito piaciuta ai giudici e al resto del pubblico. Eppure, non era così scontata la sua vittoria, anche se forse Hell Raton lo sapeva e lo sperava fin dall’inizio. La serata si è aperta con l’esibizione dei Maneskin sulle note di Beggin‘, che sono tornati di nuovo sul palco di X, dopo quasi tre anni ...

pizzaandbeer_ : RT @blinkhbdl: baltimora che vince x factor e dice 'non ha nessun tipo di senso questa cosa' sono io quando ho successo in una qualsiasi co… - infoitcultura : X Factor 2021, vince Baltimora e Hell Raton trionfa ancora. Secondo gIANMARIA - infoitcultura : Finale X Factor 2021, vincitore e pagelle/ Baltimora vince e convince, Fellow meritava di più - VanityFairIt : È il giovane cantante del roster di Hell Raton il vincitore della quindicesima edizione del talent show targato Sky - Menoccina : RT @gibzayn: praticamente x factor lo vince chi arriva secondo #XF2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Factor vince

2021, LA FINALE/ Diretta: Baltimora, gIANMARIA al secondo posto A meritarsi il titolo di miglior band dell'edizione, in quanto unica ad essere arrivata in finale a X2021 , ...... nemmeno tanto celata, in questa edizione di X. Ovvero la possibilità di veder trionfare una band rock, i Bengala Fire, o l'anima inconsciamente punk di Gianmaria. InveceBaltimora, il ...GIANMARIA SECONDO CLASSIFICATO X FACTOR 2021/ Battuto da Baltimora nella finalissima. X Factor 2021, diamo uno sguardo alle pagelle dei vinti: Fellow primo eliminato stupisce. Passiamo però adesso all ...Il cantante di Hell Raton si aggiudica a sorpresa la vittoria di XF2021, con gIANMARIA secondo classificato e i Bengala Fire a chiudere il podio ...