Tutto pronto per vaccinare i bambini col primo milione e mezzo di dosi (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - È in arrivo la prima tranche da 1,5 milioni di dosi pediatriche, disponibili dal 15 dicembre, cui seguiranno successivi approvvigionamenti a partire da gennaio: le Regioni potranno avviare la vaccinazione ai bambini dai 5 agli 11 anni a partire dal 16 dicembre. Lo scrive il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo in una circolare. Si tratta, scrive il commissario di “una platea potenziale di circa 3.600.000 bambini vaccinabili”: la struttura commissariale ha da tempo avviato interlocuzioni con la Società italiana di Pediatria (Sip), l'associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi) e la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), per definire priorità e modalità organizzative della campagna. Dando priorità ai bambini con elevata vulnerabilità per patologie concomitanti, per loro “si ... Leggi su agi (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - È in arrivo la prima tranche da 1,5 milioni dipediatriche, disponibili dal 15 dicembre, cui seguiranno successivi approvvigionamenti a partire da gennaio: le Regioni potranno avviare la vaccinazione aidai 5 agli 11 anni a partire dal 16 dicembre. Lo scrive il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo in una circolare. Si tratta, scrive il commissario di “una platea potenziale di circa 3.600.000vaccinabili”: la struttura commissariale ha da tempo avviato interlocuzioni con la Società italiana di Pediatria (Sip), l'associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi) e la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), per definire priorità e modalità organizzative della campagna. Dando priorità aicon elevata vulnerabilità per patologie concomitanti, per loro “si ...

