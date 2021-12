Quirinale: Calenda, 'basta melina, chiediamo a Draghi di restare a Chigi' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Il prossimo anno noi abbiamo da spendere i soldi del Pnrr, decidere cose molto controverse come la vaccinazione dei bambini, abbiamo una fiammata inflazionistica: questi sono 3 rischi enormi e l'idea che si possa affrontarli con un governo elettorale è folle. Per questo noi diciamo da tempo a tutti i leader che sostengono questa maggioranza che dobbiamo incontrarci ora e proporre a Draghi di rimanere sulla base di un patto di legislatura. C'è un profilo come quello della Cartabia che sarebbe quello giusto" per il Colle. Così Carlo Calenda in un'iniziativa a Bologna. "Ma se i partiti continuano a fare melina, c'è il rischio che la situazione sfugga di mano e sfuggendo di mano potremmo far finire il Governo e non avere Draghi neanche al Quirinale. Questo è un rischio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Il prossimo anno noi abbiamo da spendere i soldi del Pnrr, decidere cose molto controverse come la vaccinazione dei bambini, abbiamo una fiammata inflazionistica: questi sono 3 rischi enormi e l'idea che si possa affrontarli con un governo elettorale è folle. Per questo noi diciamo da tempo a tutti i leader che sostengono questa maggioranza che dobbiamo incontrarci ora e proporre adi rimanere sulla base di un patto di legislatura. C'è un profilo come quello della Cartabia che sarebbe quello giusto" per il Colle. Così Carloin un'iniziativa a Bologna. "Ma se i partiti continuano a fare, c'è il rischio che la situazione sfugga di mano e sfuggendo di mano potremmo far finire il Governo e non avereneanche al. Questo è un rischio ...

Advertising

ilriformista : Lavori in corso per includere #Meloni nelle trattative per il #Quirinale, con #Letta e #Renzi ‘stranamente’ in sint… - TV7Benevento : Quirinale: Calenda, 'basta melina, chiediamo a Draghi di restare a Chigi'... - carlo1493 : Da che parte? DDLZan: Vaticano o Vessati? Sciopero generale: CGIL o CISL? Roma 1: Perché con #Conte ha deciso lui m… - RobertoLocate14 : RT @mariolavia: ===Renzi-Calenda, le rette parallele che all'infinito non s'incontrano mai. Gli equivoci del Centro, le grandi manovre sul… - Piero43 : RT @paolaparoletta: @Piero43 @CastellinoLuigi @contigiu @MariaAversano1 @claudiafusani @Quirinale @cgilnazionale @UILofficial @Palazzo_Chig… -