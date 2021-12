Muore in strada a causa del freddo: il dramma di un senzatetto di appena 30 anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) A ogni ondata di freddo che colpisce la nostra penisola la polizia deve fare i conti con le persone che si trovano senza fissa dimora, con i clochard, che cercano di sopravvivere in qualche modo al freddo. Leggi anche -> “I senzatetto non muoiono di covid”: la risposta del clochard è epica – VIDEO Purtroppo a volte la polizia e gli agenti non possono fare altro che prendere atto dei decessi che colpiscono queste persone ai margini della società. E questo è ciò che è successo nella tarda serata di ieri, quando un uomo che passava per piazza dei Cinquecento a Roma ha notato un giovane sui trent’anni, che non dava segni di vita. Una volta allertate le forze dell’ordine, queste non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane uomo, molto probabilmente di origini nordafricane, che non ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 dicembre 2021) A ogni ondata diche colpisce la nostra penisola la polizia deve fare i conti con le persone che si trovano senza fissa dimora, con i clochard, che cercano di sopravvivere in qualche modo al. Leggi anche -> “Inon muoiono di covid”: la risposta del clochard è epica – VIDEO Purtroppo a volte la polizia e gli agenti non possono fare altro che prendere atto dei decessi che colpiscono queste persone ai margini della società. E questo è ciò che è successo nella tarda serata di ieri, quando un uomo che passava per piazza dei Cinquecento a Roma ha notato un giovane sui trent’, che non dava segni di vita. Una volta allertate le forze dell’ordine, queste non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane uomo, molto probabilmente di origini nordafricane, che non ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore strada Cadavere ritrovato a Termini: 30enne morto di freddo in strada Viviamo nel ventunesimo secolo, tra comodità e agiatezze. Eppure si muore ancora di freddo . A Roma le temperature sono in calo da giorni, tra la pioggia battente e il ...quella e dorme per strada. Per ...

Coppia litiga in auto e causa un incidente: muore l'uomo, 12enne in fin di vita Sarebbe stato proprio Kadiri, nella foga della discussione, a tirare il freno a mano facendo finire l'auto prima fuori strada e poi contro un'altra macchina con a bordo una famiglia di Lombardore di ...

Donna si sente male e muore per strada a Cologno (Milano) MilanoToday.it Roma, clochard di 30 anni muore di freddo in strada: il corpo trovato in zona Termini Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato ritrovato in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini di Roma, intorno alle 22 di giovedì 9 dicembre. A fare la terribile scoperta un ...

Roma: 30enne morto di freddo in strada, corpo ritrovato a Termini Un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita nei pressi della stazione Termini a Roma. Il cadavere è stato rinvenuto sotto il porticato di piazza dei Cinquecento e non presenta segni di violenz ...

