Milan, Junior Messias: “Voglio dimostrare di poter giocare in Serie A” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Junior Messias, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di SportMediaset ha parlato della sua stagione Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 dicembre 2021), attaccante del, nell'intervista rilasciata ai microfoni di SportMediaset ha parlato della sua stagione

Advertising

OptaPaolo : 2 - Prima di Junior Messias, l'ultimo giocatore brasiliano ???? del Milan ad aver firmato almeno due gol in una trasf… - sportli26181512 : Messias: 'Il mio idolo da bambino? Ronaldo Il Fenomeno, per me era il calcio': Junior Messias, protagonista nelle v… - sportli26181512 : Messias sul percorso del Milan in Champons: 'Ce la siamo giocata con tutti': Intervistato da SportMediaset, Junior… - sportli26181512 : Milan, Messias: 'Champions di alto livello. Idolo? Ronaldo il Fenomeno. Crediamo allo scudetto, sul ruolo...': Il t… - Junior_Jr3_ : RT @SandroSca: Recap di Champions Inter 2° a testa alta Atalanta 3° a testa molto alta Milan 4° a testa altissima Juve 1° con vergogna ?? -