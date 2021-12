Michele Merlo, c'è il primo indagato per la morte del cantante di "Amici" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una emorragia cerebrale scaturita da una leucemia fulminante sei mesi fa si è portata via Michele Merlo , il cantante 28enne che si è fatto conoscere ad ' Amici ' e ' X Factor '. Dopo il grido di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una emorragia cerebrale scaturita da una leucemia fulminante sei mesi fa si è portata via, il28enne che si è fatto conoscere ad '' e ' X Factor '. Dopo il grido di ...

