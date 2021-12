LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Hochfilzen 2021 in DIRETTA: Wierer al via per prima! (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21: partita pianissimo Wierer, Chevalier ha 8? di vantaggio 14.20: Zdouc ha 6? di vantaggio su Wierer che è andata piano a questo punto 14.19: Il primo riferimento non è buono per Wierer, Maeda ha più o meno lo stesso tempo al km 1.1 14.18: Partite Chevalier e Davidova, Wierer passa al km 1.1 14.15: Partita Wierer 14.15: Dorothea Wierer al cancelletto di partenza 14.13: Meno vento rispetto alla gara maschile, anche se le bandiere in prossimità del poligono si stanno muovendo 14.11: Di seguito tutti i numeri di pettorale delle cinque azzurre al via: Dorothea Wierer con l’1, Lisa Vittozzi con il 21, Samuela Comola col 60, Michela Carrara co l’86 ed Eleonora Fauner col 105. 14.08: Dorothea ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21: partita pianissimo, Chevalier ha 8? di vantaggio 14.20: Zdouc ha 6? di vantaggio suche è andata piano a questo punto 14.19: Il primo riferimento non è buono per, Maeda ha più o meno lo stesso tempo al km 1.1 14.18: Partite Chevalier e Davidova,passa al km 1.1 14.15: Partita14.15: Dorotheaal cancelletto di partenza 14.13: Meno vento rispetto alla gara maschile, anche se le bandiere in prossimità del poligono si stanno muovendo 14.11: Di seguito tutti i numeri di pettorale delle cinque azzurre al via: Dorotheacon l’1, Lisa Vittozzi con il 21, Samuela Comola col 60, Michela Carrara co l’86 ed Eleonora Fauner col 105. 14.08: Dorothea ...

