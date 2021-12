L’anno boom per le big degli advisor mostra un problema di Mediobanca

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Le “big four”, le quattro grandi delle consulenze e revisione bilanci per le imprese, stanno per chiudere un 2021 da record, con risultati che non si ricordavano dal 2002. Si tratta di Kpmg, Deloitte, Ey e Pwc. Tutte e quattro prevedono un introito annuo lordo di 167,3 miliardi di dollari, in aumento sul 2020 del 7 per cento. Kpmg guida il gruppo, con il 10 per cento di maggiori guadagni, per un totale di 32 miliardi di dollari. Sono appunto le migliori performance dal 2002,nel quale si concluse la bancarotta di Enron, la multinazionale americana dell’energia il cui scandalo, determinato dai trucchi contabili, affondò anche Arthur Andersen, che ne certificava i bilanci. Oggi Enron è un’azienda di recupero crediti che ha come missione il rimborso dei creditori della vecchia corporate. Mentre lo smembramento di Arthur Andersen verso Kpmg, Ey (Ernst & Young), ...