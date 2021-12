Israele | tensione a Gerusalemme | tafferugli a Sheikh Jarrah

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Resta elevata laest, in particolare nel rione didove due giorni fa una madre israeliana è stata accoltellata da una adolescente palestinese mentre era in strada ...

Resta elevata laa Gerusalemme est, in particolare nel rione di Sheikh Jarrah dove due giorni fa una madre israeliana è stata accoltellata da una adolescente palestinese mentre era in strada assieme con i ...Il sesto attacco dall'inizio del mese compiuto da giovani palestinesi a dare la misura dellache cresce e ormai potrebbe esplodere in scontri di ben altra portata. E perla colpa è ...Resta elevata la tensione a Gerusalemme est, in particolare nel rione di Sheikh Jarrah dove due giorni fa una madre israeliana è stata accoltellata da una adolescente palestinese mentre era in strada ...I circa tremila soldati avranno un’altra missione: dall’anno prossimo assumeranno il ruolo di consulenti e addestratori delle forze armate irachene ...