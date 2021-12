Infortunio Giroud | il francese punta ad esserci per Milan-Napoli

(Di venerdì 10 dicembre 2021), prosegue la fase di riabilitazione dell’attaccante. L’obiettivo è la sfida del 19 dicembreviaggia verso il recupero. I tempi delvenivano stimati per fine dicembre o inizio 2022, invece Olivier sarà probabilmente disponibile già con il, ancora prima della trasferta di Empoli. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport. Stefano Pioli contro i partenopei dovrebbe recuperare anche Rafael Leao. Il portoghese sta smaltendo bene l’che lo ha costretto a rimanere ai box per il match trae Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24.

